النصر يكشف عن مواعيد مبارياته الودية في معسكره بالبرتغال

ويقص الفريق شريط مواجهاته التجريبية خلال معسكره الإعدادي الجاري في منطقة الجارف البرتغالية أمام فريق لوليتانو دي سي من الدرجة البرتغالية الرابعة يوم الأحد المقبل، ثم يواجه فريق سي إس ماريتيمو من الدرجة الثانية يوم 19 يوليو الجاري، وفي اليوم التالي يلاقي فريق إس سي فارينسي الذي ينشط في الدوري الممتاز.