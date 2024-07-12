النصر يكشف عن مواعيد مبارياته الودية في معسكره بالبرتغال

كشفت إدارة نادي النصر عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم الودية في المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2024/ 2025.
ويقص الفريق شريط مواجهاته التجريبية خلال معسكره الإعدادي الجاري في منطقة الجارف البرتغالية أمام فريق لوليتانو دي سي من الدرجة البرتغالية الرابعة يوم الأحد المقبل، ثم يواجه فريق سي إس ماريتيمو من الدرجة الثانية يوم 19 يوليو الجاري، وفي اليوم التالي يلاقي فريق إس سي فارينسي الذي ينشط في الدوري الممتاز.
وسيخوض النصر رابع مبارياته التجريبية يوم الأربعاء 24 يونيو الجاري مع إس سي بورتيمونينسي البرتغالي، وبعدها بثلاثة أيام يواجه بورتو ثالث جدول الترتيب على ملعب "درواجا".
ويختتم النصر مباريات المرحلة الأولى يوم في 30 يوليو أمام فريق لوسيتانو الذي يلعب في دوري القسم الأول لمنطقة الجارف، وهو مسابقة إقليمية، تُشكّل مع نظيراتها الدرجة الخامسة.