الفيصل يصل إلى قونية لحضور افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة

ويمثل السعودية أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة في مسابقات: كرة السلة 3×3 سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية.