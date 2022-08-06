الفيصل يصل إلى قونية لحضور افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة

وصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى مدينة قونية التركية لحضور افتتاح ومنافسات دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي (قونية2022)، التي تفتتح رسميًّا الثلاثاء المقبل بمشاركة 54 دولة إسلامية، وتستمر حتى الـ18 من أغسطس الحالي.
ويرأس الفيصل اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الإسلامي التي تُعقد غدًا الأحد والاثنين لمناقشة التقرير المالي والإداري للاتحاد، وتجهيزات مدينة قونية لاستضافة الدورة، وتحديد الدولة المستضيفة للدورة المقبلة عام 2025م.
كما وصل برفقة "الفيصل" رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبة رئيس البعثة السعودية أضواء العريفي.
وكان في استقبال الفيصل وابن جلوي فور وصولهما القائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى جمهورية تركيا محمد الحربي، ومحافظ مدينة قونية وحيد الدين أوزكان، وعمدة بلدية قونية أوغور إبراهيم ألطاي.
ويمثل السعودية أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة في مسابقات: كرة السلة 3×3 سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية.