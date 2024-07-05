"يورو 2024": إسبانيا أول المتأهلين إلى المربع الذهبي على حساب ألمانيا

خطف منتخب إسبانيا أولى بطاقات التأهل للمربع الذهبي لـ"يورو 2024"؛ وذلك عقب فوزه على نظيره منتخب ألمانيا صاحب الضيافة (2-1) بعد اللجوء إلى شوطَيْن إضافيَّيْن عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الجمعة على ملعب "إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت، ضمن مباريات ربع النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم.