"يورو 2024": إسبانيا أول المتأهلين إلى المربع الذهبي على حساب ألمانيا

خطف منتخب إسبانيا أولى بطاقات التأهل للمربع الذهبي لـ"يورو 2024"؛ وذلك عقب فوزه على نظيره منتخب ألمانيا صاحب الضيافة (2-1) بعد اللجوء إلى شوطَيْن إضافيَّيْن عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الجمعة على ملعب "إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت، ضمن مباريات ربع النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
بادر منتخب إسبانيا بافتتاح باب التسجيل مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ52، عن طريق المهاجم داني أولمو بعد أن تلقى تمريرة رائعة من لامين جمال، تابعها في شباك مانويل نوير.
وفي الوقت القاتل أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق فلوريان فيرتز بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة؛ ليسددها قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إسبانيا، وذلك عند الدقيقة الـ89 من زمن المباراة.
ولم تشهد الدقائق الأربع التي أضافها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور أي جديد؛ لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ ليلجأ الفريقان إلى الشوطَيْن الإضافيَّيْن.
في الشوط الإضافي الأول لم تتغير النتيجة على الرغم من المحاولات، ولاسيما من طرف منتخب ألمانيا؛ لزيارة الشباك.
ونجحت إسبانيا في خطف هدف التأهل في الأنفاس الأخيرة من الشوط الإضافي الأول عبر البديل ميرينو بعد تسديدة رأسية متقنة، أسكنها على يمين الحارس نوير، وذلك في الدقيقة الـ119.
وشهدت المباراة طرد الحكم الإنجليزي مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد داني كارفخال؛ وذلك بعد تدخُّله القوي على موسيالا عند الدقيقة الـ123.
وبذلك ضرب منتخب إسبانيا موعدًا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.