بالصور: بعد وصولهما للجولة النهائية لأولمبياد باريس.. فارسا السعودية يتأهبان للذهب

وأنهى الفارس الراجحي جولة التصفيات بحلوله بالمركز العاشر دون أخطاء، وبزمن 75.35 ثانية، فيما كان وصول الدهامي للنهائي بعد أن حل بالمركز التاسع عشر بدون أخطاء، وبزمن 77.48 ثانية، فيما لم ينجح الفارس خالد المبطي في مشاركته الأولمبية الأولى في الوصول للنهائي بثمانية أخطاء، وزمن 75.87 ثانية.