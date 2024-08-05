بالصور: بعد وصولهما للجولة النهائية لأولمبياد باريس.. فارسا السعودية يتأهبان للذهب

يتأهب الفارسان عبدالرحمن الراجحي ورمزي الدهامي للجولة النهائية من مسابقة الفروسية لقفز الحواجز لفردي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس؛ بعد أن تمكَّنا من التأهل وتخطِّي الدور السابق.
ويقام نهائي المسابقة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت العاصمة الرياض، العاشرة بتوقيت فرنسا، على ميدان فرساي في باريس.
وجاء تأهُّل الراجحي والدهامي بعد اجتيازهما تصفيات المسابقة ظهر أمس الاثنين، بمشاركة 74 فارسًا، وصل منهم للنهائي 30 فارسًا.
وأنهى الفارس الراجحي جولة التصفيات بحلوله بالمركز العاشر دون أخطاء، وبزمن 75.35 ثانية، فيما كان وصول الدهامي للنهائي بعد أن حل بالمركز التاسع عشر بدون أخطاء، وبزمن 77.48 ثانية، فيما لم ينجح الفارس خالد المبطي في مشاركته الأولمبية الأولى في الوصول للنهائي بثمانية أخطاء، وزمن 75.87 ثانية.
وجاء وصول أخضر الفروسية للنهائي المرتقب بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ويتضمن الدور النهائي جولتين، ويتوجب على الفارس اجتياز الجولة الأولى بأفضل نتيجة؛ لضمان التأهل للجولة النهائية التي تلي الجولة الأولى مباشرة.
وأعلنت اللجنة الفنية للمسابقة ترتيب دخول الفرسان الثلاثين، ويأتي الدهامي في الترتيب الثاني عشر، والراجحي في الترتيب الحادي والعشرين.