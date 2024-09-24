"بعد الخروج الكارثي من الكأس أمام الجندل".. مدرب الأهلي يواجه خطر الإقالة

يواجه الألماني ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي، خطر الإقالة من منصبه، بعد خسارة الفريق أمام الجندل بمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتَعَرض النادي الأهلي لخسارة غير متوقعة على حساب نادي الجندل بنتيجة (2/1)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2024/ 2025.
وكشف "محمد القاعود" الصحفي بقناة "bbcarabia" أنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي، لبحث مصير المدير الفني "ماتياس يايسله" بعد الخروج الكارثي من بطولة الكأس السعودية.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن صناع القرار في الأهلي وشخصيات أهلاوية مؤثرة تناقش في الوقت الحالي -عبر اتصالات مكثفة- إقالة المدرب الألماني، بعد خروج الأهلي من البطولة بهذا الشكل.
وشددت ذات التقارير على أن هناك عددًا من الشخصيات الأهلاوية على استعداد للتكفل بالمدرب الجديد في حالة رفض الجهات المعنية سواء الإدارة الربحية أو غيرها.
وتُعَد هذه ثاني خسارة للأهلي بقيادة يايسله، خلال الموسم الجاري بعد وداعه أيضًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي من دور نصف النهائي.