غدًا.. 12 ناديًا يدشّنون انطلاقة النسخة الرابعة من شاطئية اليد للكبار

تنطلق يوم غد الجمعة 09 يونيو 2023م، منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الكبار بنسختها الرابعة، للموسم الرياضي 2022-2023م، وتستمرّ لمدة 4 أيام، بمشاركة 12 ناديًا تم توزيعهم على 4 مجموعات، وستقام جميع مباريات البطولة على ملاعب نادي الصفا الرديفة بصفوى "صفا العروبة".
وتم توزيع الأندية المشارِكة على المجموعات بعد تحديد المستويات وفقًا لترتيب مراكز الأندية في بطولة الموسم الماضي؛ إذ ضمت المجموعة الأولى أندية "الخليج – الهداية - الوحدة"، وجاءت أندية "النور – الترجي - الخويلدية" في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة تأتي أندية "الصفا – المحيط - الحزم"، وتضم المجموعة الرابعة أندية "مضر – الهدى - الابتسام".
وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة أربع مباريات بدايةً من الساعة 4:00 مساءً؛ إذ سيلتقي الوحدة مع الهداية، ثم مواجهة الترجي مع الخويلدية، ويلعب المحيط مع الحزم، وتختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء الهدى مع الابتسام.
وتقام المباراة من شوطين، مدة كل شوط 10 دقائق، وفي حال تعادل الفريقان بشوط لكلٍّ منهما يتم اللجوء للعب شوط حاسم يلعب بنظام رميات السبعة أمتار الشاطئية "لاعب ضد حارس"، ويتم احتساب نتيجة كل شوط بمفرده؛ حيث يجب أن ينتهي كل شوط بفوز أحد الأندية، وفي حال التعادل بنتيجة الشوط يتم الاحتكام إلى قاعدة الهدف الذهبي لتحديد الفريق الفائز بالشوط، ويحصل الفائز بالمباراة على نقطتين، والخاسر لا شيء.