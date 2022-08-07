تأهل الخضراوي.. والقدم يواجه أذربيجان.. والقوى تدشن المشاركة بـ 6 منافسات

وقال: "تم تشكيل لجنة المراجعة المؤسساتية، والتي تهدف إلى وضع أسس جديدة للنهضة بالاتحاد من الناحية المؤسساتية، وتشكيل لجنة الألعاب للاستفادة من تجربة "قونية2021" وصياغة سياسات ومعايير واضحة تنظم جميع المسابقات التابعة للاتحاد بطريقة تضمن جودتها العالية، ولجنة قانونية للبدء في دراسة النظام الأساس للاتحاد، وتقديم مقترح للجمعية العمومية من خلال ورش عمل سيتم عقدها يوم غدٍ في جميع اللجان الأولمبية في الاتحاد واعتماد نسخة جديدة للنظام تليق بما نحمله من طموحات وتطلعات، وتشكيل لجنة اللاعبين والتي ستشتمل على أكبر عددٍ من اللاعبين ومن كل المناطق الجغرافية المندرجة تحت الاتحاد ابتداءً من اليوم وحتى موعد إقامة الجمعية العمومية المقبلة".