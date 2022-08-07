تأهل الخضراوي.. والقدم يواجه أذربيجان.. والقوى تدشن المشاركة بـ 6 منافسات

ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الجمعية العمومية الحادية عشرة للاتحاد التي عقدت صباح اليوم الأحد في مدينة قونية التركية على هامش دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية نائبة رئيس البعثة السعودية أضواء العريفي، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا الدكتور محمد محرم كساب أوغلو، وطارق بخيت ممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول العالم الإسلامي.
ووجّه الفيصل في كلمته الافتتاحية، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود لأنشطة وبرامج الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي منذ تأسيسه 1980م وحتى اليوم للنهوض به لتحقيق أهدافه ورسالته.
وشدد الرئيس على أن هذه الدورة تجسد الأهداف السامية للاتحاد والتي تركز على ترسيخ مبادئ عدم التمييز بين الأديان والأجناس والألوان، وتوثيق أواصر المبادئ الرياضية والعمل على النهوض بالحركة الرياضية والأولمبية في دول العالم الإسلامي.
وكشف الفيصل أنهم باشروا في الاتحاد أخيرًا ، على تشكيل لجان متخصصة عديدة بهدف الرفع من مستوى الاتحاد للوصول به إلى المكانة المرموقة على المستويين الإسلامي والدولي.
وقال: "تم تشكيل لجنة المراجعة المؤسساتية، والتي تهدف إلى وضع أسس جديدة للنهضة بالاتحاد من الناحية المؤسساتية، وتشكيل لجنة الألعاب للاستفادة من تجربة "قونية2021" وصياغة سياسات ومعايير واضحة تنظم جميع المسابقات التابعة للاتحاد بطريقة تضمن جودتها العالية، ولجنة قانونية للبدء في دراسة النظام الأساس للاتحاد، وتقديم مقترح للجمعية العمومية من خلال ورش عمل سيتم عقدها يوم غدٍ في جميع اللجان الأولمبية في الاتحاد واعتماد نسخة جديدة للنظام تليق بما نحمله من طموحات وتطلعات، وتشكيل لجنة اللاعبين والتي ستشتمل على أكبر عددٍ من اللاعبين ومن كل المناطق الجغرافية المندرجة تحت الاتحاد ابتداءً من اليوم وحتى موعد إقامة الجمعية العمومية المقبلة".
ودعا إلى إقامة جمعية عمومية انتخابية غير عادية في الربع الأخير من العام الحالي، لاعتماد خريطة الطريق الجديدة، معلنًا رغبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة للاتحاد.
وقدم الفيصل، الشكر والتقدير لجمهورية تركيا ممثلة بفخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان، والدكتور محمد أوغلو على كرم الضيافة وحسن الاستقبال واحتضان هذه الدورة الإسلامية المهمة، معبرًا عن امتنانه لجميع العاملين على الدورة في اللجان المحلية والدولية، واللجنة المنظمة للدورة، ولجنة التنسيق والمتابعة على جهودهم خلال الأربعة أعوام الماضية.
وفي ختام أعمال الجمعية، وقع الرئيس ووزير الرياضة التركي ومحافظ مدينة قونية السيد وحيد الدين أوزكان وعمدة بلدية قونية أوغور ألطاي بروتوكول (عاصمة العالم الإسلامي قونية 2022).
افتتح السباح البارالمبي إبراهيم المرزوقي رصيد المملكة من الميداليات الإسلامية، بنيله لميدالية برونزية في مسابقة السباحة مساء اليوم الأحد.
وجاءت برونزية المرزوقي، بعد أن حل ثالثًا في نهائي سباق 50م فراشة بزمن 49.12 ثانية.
وحل زميله تركي الحربي، في المركز الرابع لسباق 100م فراشة؛ بعد أن أنهى السباق الذي جرى في المسبح الأولمبي بزمن 1.12.87 دقيقة، وهو المركز نفسه الذي حل فيه في سباق 400م حرة بزمن 5.25.98 دقيقة.
وتستكمل منافسات السباحة البارالمبية غدًا الاثنين.
وفي مسابقة كرة الطاولة، تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي، إلى ربع نهائي مسابقة الفردي، بعد تغلبه على الإندونيسي رافانيل نيكولا بنتيجة 3-0، وهو الذي وصل إلى هذا الدور بفوزه على الطاجيكي ابايدولو بنتيجة 3-1، على أن تتواصل المنافسات غدًا الاثنين.
وخرج زميله عبدالعزيز بوشليبي من منافسات ثمن نهائي مسابقة الفردي، بعد خسارته أمام لاعب منتخب طاجيكستان دينيس زولودوف بنتيجة 3-1، وهو الذي تأهل لهذا الدور عقب فوزه على المالديفي موسى أحمد بثلاثة أشواط نظيفة.
وفي منافسات الغد، يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، أولى مواجهاته بالدورة، عندما يلاقي نظيره الأذربيجاني عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت المملكة ضمن لقاءات المجموعة الثانية.
وكان أخضر القدم، قد أنهى تدريباته اليوم، والذي اشتمل على مران تكتيكي والكرات الثابتة وركلات الترجيح.
يدشن المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركته بالدورة بداية من الثالثة من عصر غدٍ الاثنين، من خلال المشاركة في ست منافسات، حيث يشارك العداءان عبدالله أبكر ومحمد داوود في تصفيات سباق 100م، والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100م سيدات، ويوجد العداء محمد المعاوي في سباق 400م حواجز، والعداءان يوسف مسرحي ومازن الياسين في تصفيات سباق 400م، وطارق العمري في نهائي سباق 5000م، والرامي محمد تولو في نهائيات دفع الجلة.