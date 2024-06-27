القادم من ريال مدريد.. "ناتشو هيرنانديز" يوقع للقادسية حتى 2026

ظفر نادي القادسية، اليوم الخميس، بخدمات اللاعب الإسباني الإسباني "ناتشو هيرنانديز" قائد ريال مدريد السابق.
وبث نادي القادسية - الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين - عبر حسابه على منصة X، مقطع فيديو، أعلن من خلاله تعاقده رسميًا مع ناتشو، وتضمن المقطع لحظة توقيع ناتشو، بالإضافة إلى رسالة من المدافع الإسباني قال فيها بالإنجليزية: "القادسية .. أنا قادم".
وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن ناتشو وقع بالفعل على عقد لمدة موسمين مع القادسية، فيما أعلن نادي ريال مدريد قبل يومين عن رحيل مدافعه وقائد الفريق بعد 23 عامًا قضاها النادي.