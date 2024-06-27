القادم من ريال مدريد.. "ناتشو هيرنانديز" يوقع للقادسية حتى 2026

وبث نادي القادسية - الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين - عبر حسابه على منصة X، مقطع فيديو، أعلن من خلاله تعاقده رسميًا مع ناتشو، وتضمن المقطع لحظة توقيع ناتشو، بالإضافة إلى رسالة من المدافع الإسباني قال فيها بالإنجليزية: "القادسية .. أنا قادم".