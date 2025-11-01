رياضة

المدرب الوطني "الحربي" يكشف عن قائمة الأخضر تحت 17 المشاركة في كأس العالم بقطر

أعلن مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم عبدالوهاب الحربي قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.

قائمة الأخضر

وضمّت القائمة 21 لاعبًا، وهم: وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبوبكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل عياش، ناصر الفيحاني، مختار برناوي، ثاري أحمد، سعيد الدوسري، إبراهيم عزام، محمد الخلف، عبدالعزيز الفواز، محمد مدخلي، ماهر طواشي، حبيب آل انتيف، عبدالرحمن سفياني، عبدالله الدوسري، صبري دهل، وليد النور، عبدالهادي مطري.

وكان المنتخب السعودي تحت 17 عامًا قد اختتم معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي أُقيم خلال الفترة من 20 حتى 31 أكتوبر الماضي، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2025.

مجموعة المنتخب السعودي

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة (الثانية عشرة) في كأس العالم، والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.

