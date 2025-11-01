المدرب الوطني "الحربي" يكشف عن قائمة الأخضر تحت 17 المشاركة في كأس العالم بقطر

وضمّت القائمة 21 لاعبًا، وهم: وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبوبكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل عياش، ناصر الفيحاني، مختار برناوي، ثاري أحمد، سعيد الدوسري، إبراهيم عزام، محمد الخلف، عبدالعزيز الفواز، محمد مدخلي، ماهر طواشي، حبيب آل انتيف، عبدالرحمن سفياني، عبدالله الدوسري، صبري دهل، وليد النور، عبدالهادي مطري.