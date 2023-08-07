هل يفعلها "أخضر اليد الصغير" ويصنع التاريخ؟.. خطوة واحدة تفصله عن "ثمانية العالم"

ورفع الأخضر رصيده إلى نقطتين، بالتساوي نقطيًا مع جميع منتخبات المجموعة: ألمانيا وجزر فارو وإيران، وسيلتقي الأخضر مع منتخب جزر فارو اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023م عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الرياض، في ختام مواجهاته بالدور الرئيسي.