هل يفعلها "أخضر اليد الصغير" ويصنع التاريخ؟.. خطوة واحدة تفصله عن "ثمانية العالم"

بات المنتخب السعودي للناشئين (تحت 19 عامًا) في كرة اليد على بعد خطوة واحدة من سطر تاريخ جديد لكرة اليد السعودية؛ إذ تفصله خطوة واحدة عن الصعود إلى دور الثمانية لكأس العالم الجارية في كرواتيا لأول مرة في تاريخ المنتخبات.
استطاع ناشئو الأخضر التغلب على المنتخب الإيراني بنتيجة (29-26)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين 7 أغسطس 2023م على صالة “مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية” بمدينة أوبتيجا الكرواتية، ضمن المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين.
ووصف الاتحاد الدولي لليد على موقعه الرسمي الفوز السعودي بـ"العودة المذهلة"، بعد أن كان الأخضر متأخرًا في المباراة، وفي طريقه لفقد فرصة الترشح.
وجاء الفوز السعودي المتأخر بمثابة الثأر من المنتخب الإيراني، الذي خطف الفوز من الأخضر في الوقت الإضافي في مبارة الدور قبل النهائي لكأس آسيا العام الماضي.
ورفع الأخضر رصيده إلى نقطتين، بالتساوي نقطيًا مع جميع منتخبات المجموعة: ألمانيا وجزر فارو وإيران، وسيلتقي الأخضر مع منتخب جزر فارو اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023م عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الرياض، في ختام مواجهاته بالدور الرئيسي.
سيسعى الأخضر لتحقيق الفوز الثاني في الدور الرئيسي، وذلك لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي؛ حيث يضمن أول وثاني الترتيب مشاركة الثمانية الكبار للمنافسة على لقب البطولة.
ويملك المنتخب السعودي مصيره بيده في الصعود إلى الدور التالي في حال الفوز على جزر فارو، التي احتلت المرتبة الثانية في ترتيب مجموعات الدور التمهيدي خلف إيران، بعد أن تلقت هزيمة من وصيف بطل آسيا بنتيجة (29- 27).. وذلك بصرف النظر عما ستؤول إليه نتيجة مباراة منتخبي ألمانيا وإيران.
أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل (نتيجة نادرة في كرة اليد)، فستتعقد حسابات المجموعة، وسيكون على عشاق الأخضر انتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى، مع احتمالية اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم بطاقتي الصعود.