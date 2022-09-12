نيوكاسل يظفر بخدمات لوريس كاريوس حتى يناير .. مع إمكانية تمديد العقد

كشف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين عن صفقة جديدة تمثلت في ضم لوريس كاريوس حارس المرمى حتى يناير مع إمكانية تمديد العقد حتى نهاية الموسم.
وجاء انضمام الحارس الألماني البالغ عمره 29 عامًا بسبب إصابة كارل دارلو في الكاحل.
وأضاف إيدي هاو مدرب نيوكاسل: «نحن سعداء بضم لوريس إلى مجموعة حراس المرمى، إنه حارس جيد ويملك خبرة في الدوري الإنجليزي وأوروبا، وسيُسهم في تعزيز المنافسة ودعمنا في فترة مهمة من الموسم».
ولم ينضم كاريوس، الذي تسبب في هدفين في هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، إلى أي فريق منذ رحيله عن أنفيلد في الصيف الحالي.
وقال كاريوس: «أنا متحمس، إنها فرصة جيدة لي، ومشروع مهم، لم يتطلب الأمر وقتًا طويلاً لاتخاذ القرار».
ويحتل نيوكاسل المركز 11 في الدوري، ويواجه بورنموث السبت المقبل.