نيوكاسل يظفر بخدمات لوريس كاريوس حتى يناير .. مع إمكانية تمديد العقد

ولم ينضم كاريوس، الذي تسبب في هدفين في هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، إلى أي فريق منذ رحيله عن أنفيلد في الصيف الحالي.