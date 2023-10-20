موسم الرياض يستضيف مباراة كأس السوبر التركي بين فريقَي غلطة سراي وفنربخشة

وبهذه المناسبة صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "يسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة السوبر التركي، وهو -بلا شك- يضم ناديَين من أكبر الأندية في تركيا وعلى مستوى أوروبا، والأكيد أنها ستكون مباراة تنافسية ومثيرة. كما تجمعنا مع الاتحاد التركي علاقة استراتيجية؛ إذ يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميًّا. وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لموسم الرياض لرعايته واستضافته هذه المباراة المميزة".