لاعب الرائد "سعيود" في صدارة أكثر اللاعبين تحقيقًا لمراوغات ناجحة

واحتل المركز الثالث فاشيون سكالا لاعب الفيحاء الذي نجح في القيام بـ 65 مراوغة ناجحة، ثم رابعا سان ماكسيمان لاعب الأهلي الذي قام بـ 64 مراوغة ناجحة.