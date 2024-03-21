لاعب الرائد "سعيود" في صدارة أكثر اللاعبين تحقيقًا لمراوغات ناجحة

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا لمراوغات ناجحة بعد مرور 24 جولة.
وتصدّر القائمة أمير سعيود لاعب الرائد الذي نجح في القيام بـ 71 مراوغة ناجحة، يليه بالمركز الثاني سالم الدوسري لاعب الهلال الذي قام بـ 66 مراوغة ناجحة.
واحتل المركز الثالث فاشيون سكالا لاعب الفيحاء الذي نجح في القيام بـ 65 مراوغة ناجحة، ثم رابعا سان ماكسيمان لاعب الأهلي الذي قام بـ 64 مراوغة ناجحة.
ووقع بالمركز الخامس السنغالي ساديو ماني لاعب النصر الذي قام بـ 59 مراوغة ناجحة، وذلك بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.