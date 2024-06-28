فوز المحمل والاتفاق في الجولة الثانية من نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية والتي تستمر حتى 4 يوليو المقبل بمشاركة 8 أندية وتقام مبارياتها على الملعب الرملي في الهيئة الملكية بينبع.
وحقق فريق المحمل فوزاً على نظيره الوطن بنتيجة 4-7 فيما تغلب الاتفاق على نظيره الغزوة بنتيجة 2-3.
وتأتي إقامة الدوري التصنيفي تمهيداً لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025 والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.