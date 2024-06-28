فوز المحمل والاتفاق في الجولة الثانية من نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية والتي تستمر حتى 4 يوليو المقبل بمشاركة 8 أندية وتقام مبارياتها على الملعب الرملي في الهيئة الملكية بينبع.