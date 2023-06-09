أخضر الصالات ينشد التأهل من بوابة ليبيا ضمن بطولة كأس العرب

وأنهى أخضر الصالات اليوم الجمعة، تحضيراته واستعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة نادي الأهلي بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة قبل أن تختتم الحصة التدريبة بإجراء مناورة على كامل الصالة شارك فيها جميع اللاعبين.