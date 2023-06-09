أخضر الصالات ينشد التأهل من بوابة ليبيا ضمن بطولة كأس العرب

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً السبت، نظيره منتخب ليبيا على صالة وزارة الرياضة في محافظة جدة في ختام مباريات دور المجموعات من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة المقامة حالياً في جدة.
وأنهى أخضر الصالات اليوم الجمعة، تحضيراته واستعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة نادي الأهلي بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة قبل أن تختتم الحصة التدريبة بإجراء مناورة على كامل الصالة شارك فيها جميع اللاعبين.
فيما خضع حراس المرمى إلى تدريبات مكثفة برفقة مدرب الحراس فرانشيسكو فرانك.
وكان أخضر الصالات تعادل مع نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 4-4 في الجولة الأولى، وفاز على منتخب طاجيكستان في الجولة الثانية بنتيجة 8-0، ويسعى للفوز في مباراة الغد أمام منتخب ليبيا لضمان التأهل وصدارة المجموعة الأولى.