منتخب مصر يتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "2023" المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بفوزه على نظيره الغيني 2-1، يوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مراكش الكبير" بالمغرب في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الرابعة للتصفيات القارية.