250 مسؤولاً.. رابطة دوري المحترفين تؤهّل كوادرها ببرامج وورش تدريبية قبل انطلاقة الدوري السعودي 22 أغسطس

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، برامجها وورشها التدريبية؛ بهدف تأهيل 250 مسؤولاً في منافسات دوري روشن السعودي، يعملون في الأدوار التشغيلية الرئيسة، حيث استمرّت الجلسات التدريبية، 3 أيام، بالشراكة مع إدارة الفعاليات الدولية (EMI)، بإشراف وتقديم خبراء يتمتعون بخبرة تزيد على 30 عاماً في الفعاليات الدولية الكبرى.
وافتتح الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل؛ الورش التدريبية التي عُقدت في مقر الرابطة بالرياض، مبيناً أن هذه البرنامج تضع الأساس لتجربة رياضية تضاهي أفضل الدوريات في العالم تماشياً مع إستراتيجية التحوُّل، مؤكداً أهمية الخطوة الأولى في التطوير لتزويد فرق العمل بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الخدمات إلى أعلى المعايير الدولية، مضيفاً "تسعى الرابطة بالتعاون مع كبريات الجهات العالمية في تمكين المسؤولين عن المباريات من عددٍ من الأدوار الحيوية، ابتداءً من إدارة المباريات والعمليات التجارية إلى تنسيق الإعلام والسلامة".
ويعكس إتمام البرامج التدريبية، التزام الرابطة برعاية القدرات البشرية لمنظومة الدوري، على اعتبارها إحدى الركائز الست لإستراتيجية التحوُّل، التي تشمل أيضاً: إنشاء نموذج حوكمة رائد، وتعزيز عمليات المنافسة ومنها حقوق البث والتسويق، إلى جانب إنشاء إطار لتطوير الأندية، وإنشاء نظام لإدارة اللاعبين.
وسيلعب المتدربون الحاصلون على شهادات إتمام الدورات التدريبية، دوراً مهماً في الحفاظ على قوة الدوري مع احترافيته، عند انطلاقته في الـ 22 من أغسطس الجاري، مستفيدين من معرفتهم المكتسبة من ورش العمل.