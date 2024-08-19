250 مسؤولاً.. رابطة دوري المحترفين تؤهّل كوادرها ببرامج وورش تدريبية قبل انطلاقة الدوري السعودي 22 أغسطس

وافتتح الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل؛ الورش التدريبية التي عُقدت في مقر الرابطة بالرياض، مبيناً أن هذه البرنامج تضع الأساس لتجربة رياضية تضاهي أفضل الدوريات في العالم تماشياً مع إستراتيجية التحوُّل، مؤكداً أهمية الخطوة الأولى في التطوير لتزويد فرق العمل بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الخدمات إلى أعلى المعايير الدولية، مضيفاً "تسعى الرابطة بالتعاون مع كبريات الجهات العالمية في تمكين المسؤولين عن المباريات من عددٍ من الأدوار الحيوية، ابتداءً من إدارة المباريات والعمليات التجارية إلى تنسيق الإعلام والسلامة".