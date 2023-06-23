السعودية تواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا للناشئين في تايلاند

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم الأحد، عندما يتقابل منتخب إيران الذي تصدر ترتيب المجموعة الثانية، مع المنتخب اليمني الذي حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى، وتقام المباراة على ملعب ثاماسات.