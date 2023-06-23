السعودية تواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا للناشئين في تايلاند

اكتملت ملامح مواجهات الدور ربع النهائي في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات يوم الجمعة.
ونجح منتخبا اليابان وأوزبكستان في الحصول على آخر بطاقتين للدور ربع النهائي، وذلك بعد الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم الأحد، عندما يتقابل منتخب إيران الذي تصدر ترتيب المجموعة الثانية، مع المنتخب اليمني الذي حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى، وتقام المباراة على ملعب ثاماسات.
ويوم الأحد أيضاً، يتقابل على ملعب باثوم ثاني منتخب تايلاند المضيف الذي تصدر ترتيب المجموعة الأولى، مع كوريا الجنوبية التي حصلت على المركز الثاني بالمجموعة الثانية.
في المقابل يشهد يوم الاثنين لقاء منتخب اليابان الذي تصدر المجموعة الرابعة، مع أستراليا التي حصلت على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، وذلك على ملعب باثوم ثاني.
وتجمع المواجهة الأخيرة في الدور ربع النهائي يوم الاثنين، بين منتخب السعودية الذي تربع على صدارة المجموعة الثالثة، وأوزبكستان التي حصلت على المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، وتقام المباراة على ملعب ثاماسات.
وفي الدور قبل النهائي، يلتقي الفائز من مباراة إيران واليمن مع الفائز من مباراة اليابان وأستراليا، في حين يتقابل الفائز من مباراة تايلاند وكوريا الجنوبية مع الفائز من مباراة السعودية وأوزبكستان.
ويشار إلى أن المنتخبات الفائزة في مواجهات الدور ربع النهائي تحصل أيضاً على البطاقات الأربع المخصصة لقارة آسيا في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023.