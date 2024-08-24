بمشاركة النصر السعودي.. انطلاق المؤتمر الصحفي للجولة الأولى من تصفيات دوري أبطال آسيا للسيدات

أُقيمت مساء اليوم السبت المؤتمرات الصحفية للجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، حيث تستضيف الرياض مباريات المجموعة بمشاركة ممثل الوطن النصر، بجانب كل من فرق أبو ظبي الإماراتي ومياوادي من لاوس ويونغ إليفانتس من ميانمار.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ممثل السعودية فريق النصر أمام فريق مياوادي، شدد مدرب النصر "ساندرو مينديز" على جاهزية فريقه لمباراة الغد، مشيرًا إلى أن الهدف هو تجاوز فريق مياوادي غدًا ومن ثم التفكير في بقية أدوار التصفيات.
من جهة أخرى عبّرت لاعبة فريق النصر "كاثلين سوزا" عن سعادتها كون هذه المشاركة هي الأولى لها منذ الانضمام إلى النصر، مؤكدةً أن الفريق يملك كل الطموحات لتحقيق الهدف المأمول.
في المقابل قال مدرب فريق مياوادي "أيار ماونغ" إن الفرق المشاركة في التصفيات تملك مستويات كبيرة، متمنيًا أن تُظهر لاعبات فريقه المستويات المأمولة لتحقيق هدف التأهل لدور المجموعات.
وأكدت لاعبة فريق مياوادي "بيو بيو وين" أنها وزميلاتها في أتم الجاهزية لخوض مباراة الغد، مبديةً سعادتها بمشاركتهن في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.
يُذكر أن يوم الغد سيشهد انطلاق مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، حيث سيلتقي فريق أبو ظبي الإماراتي بفريق يونغ إليفانتس على ملعب الأول بارك عند الساعة 5:30 مساءً، فيما يلتقي ممثل الوطن النصر بفريق مياوادي على الملعب نفسه عند الساعة 9:30 مساءً.