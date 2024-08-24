بمشاركة النصر السعودي.. انطلاق المؤتمر الصحفي للجولة الأولى من تصفيات دوري أبطال آسيا للسيدات

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ممثل السعودية فريق النصر أمام فريق مياوادي، شدد مدرب النصر "ساندرو مينديز" على جاهزية فريقه لمباراة الغد، مشيرًا إلى أن الهدف هو تجاوز فريق مياوادي غدًا ومن ثم التفكير في بقية أدوار التصفيات.