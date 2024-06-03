"رسمياً".. ريال مدريد الإسباني يعلن عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً اليوم الاثنين عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حر.
وقال النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي:" ريال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".
وكان النجم الفرنسي قد أعلن رحيله عن صفوف ناديه باريس سان جيرمان في 10 مايو الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن مبابي سيحصل على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام.
وانضم مبابي لفريق سان جيرمان عام 2017، قادماً من موناكو، ثم مدد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاماً آخر في "حديقة الأمراء".
خاض مع بطل فرنسا 307 مباريات، سجل خلالها 256 هدفاً، وصنع 108 أهداف، وساهم في إحراز فريقه لقب الدوري في 6 مرات، و4 كأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة، و3 ألقاب في كأس الأبطال.