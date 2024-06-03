"رسمياً".. ريال مدريد الإسباني يعلن عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي

وذكرت تقارير إعلامية أن مبابي سيحصل على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام.