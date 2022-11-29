كأس العالم قطر 2022 .. "إنجلترا" تقتل حلم "ويلز" في دقيقة وتتأهل للدور التالي
حجز منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر2022 ، بعد أن كسب نظيره ويلز 3 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، لحساب المجموعة الثانية ( الجولة الثالثة من دور المجموعات)، بقيادة الحكم السلوفيني " سلافكو".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، على الرغم من محاولات لاعبي إنجلترا "هاري كين" و "راشفورد" في بلوغ مرمى الحارس الويلزي "داني ورد"، لكن دفاع ويلز ومن خلفهم الحارس كانوا بالمرصاد لتلك المحاولات.
وفي الشوط الثاني وخلال دقيقة واحدة انهار ويلز، وأحرزت إنجلترا هدفين (تباعًا)، الأول من كرة ثابتة رائعة عن طريق "راشفورد" (د50)، والثاني بتسديدة أرضية زاحفة عن طريق "فودين" (د51).
وواصلت إنجلترا صحوتها وأضاف "راشفورد" الهدف الثاني لشخصه والثالث لمنتخب بلاده، قاتلاً آمال ويلز في العودة إلى المباراة، عند الدقيقة 68.