كأس العالم قطر 2022 .. "إنجلترا" تقتل حلم "ويلز" في دقيقة وتتأهل للدور التالي

حجز منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر2022 ، بعد أن كسب نظيره ويلز 3 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، لحساب المجموعة الثانية ( الجولة الثالثة من دور المجموعات)، بقيادة الحكم السلوفيني " سلافكو".