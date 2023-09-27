استضافه الاتحاد السعودي بالرياض.. "المسحل" يرأس اجتماع لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وشهد الاجتماع حضور كامل أعضاء اللجنة؛ حيث تمت مناقشة العديد من المقترحات المقدمة من بعض الاتحادات الأعضاء، وتلقت اللجنة تحديثًا شاملًا حول لوائح برنامج تعزيز الدعم المخصص من الاتحاد الآسيوي للاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية.