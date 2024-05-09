بالتعاون مع مركز الملك سلمان.. الاتحاد السعودي يختتم الدوري التنشيطي في مخيم الزعتري

وشهد البرنامج الذي حضره عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، عددًا من الدوريات التنشيطية للفئات السنية، وذلك على ملعب الاتحاد السعودي بالمخيم، واشتمل على دوري تنشيطي لفئة 15 عامًا و11 عامًا، كما تم تنظيم دوري استهدف سن فوق 50 عامًا.