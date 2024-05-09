بالتعاون مع مركز الملك سلمان.. الاتحاد السعودي يختتم الدوري التنشيطي في مخيم الزعتري

بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في إدارتي المسؤولية الاجتماعية والفنية، الدوري التنشيطي الذي أقامه في مخيم الزعتري بالعاصمة الأردنية عمّان.
وأقامت إدارتا المسؤولية الاجتماعية والفنية في الاتحاد السعودي برنامجًا فنيًا شهد ختام دورة المدربين C بمشاركة 19 مدربًا، وهي الدورة التي قدمها المحاضران بالاتحادين الآسيوي والسعودي خالد العطوي ومحمد عبدالجواد، كما أقيمت دورة D للمدربات بمشاركة 27 مدربة، وقدمتها المحاضرة في الاتحادين الآسيوي والسعودي تاتيانا خليل وسحر دبوق.
وشهد البرنامج الذي حضره عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، عددًا من الدوريات التنشيطية للفئات السنية، وذلك على ملعب الاتحاد السعودي بالمخيم، واشتمل على دوري تنشيطي لفئة 15 عامًا و11 عامًا، كما تم تنظيم دوري استهدف سن فوق 50 عامًا.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي في المسؤولية الاجتماعية وتفعيلًا لمبادراته خارجيًا بما يساهم في تفعيل الشراكة الموقعة في نوفمبر الماضي بين مركز الملك سلمان واتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تشكل شراكة استراتيجية جديدة، بهدف مواصلة العمل على ديمومة نشاطات المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها جميع الأطراف.
وقدم النصر الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واتحاد غرب آسيا لكرة القدم على المتابعة المستمرة والتنسيق المتواصل بهدف إنجاح هذه الفعاليات بما يضمن تحقيق أهدافها.