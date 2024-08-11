"كأس العالم للرياضات الإلكترونية" تمكّن ذوي الإعاقة للمشاركة في منافساتها وفعالياتها

وأضاف: "شاهدت عدداً كبيراً من المباريات، وقمت بتشجيع فريق KS7 الذي أعشقه، والتقيت بعدد كبير من اللاعبين المشهورين، كما شاركت في مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تشهدها الفعاليات في البوليفارد، واستمتعت بالمنافسة في أجواء حماسية مثيرة، وأود أن أشكر دولتنا وحكومتنا الرشيدة على ما بذلته من جهود في التنظيم الاحترافي بمواصفات دولية لهذه الكأس العالمية، ودعمها الكبير والمتواصل لهذا المجال، الذي يجذب الكثير من شباب وشابات الوطن".