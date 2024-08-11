"كأس العالم للرياضات الإلكترونية" تمكّن ذوي الإعاقة للمشاركة في منافساتها وفعالياتها

تدعم كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مشاركة اللاعبين من ذوي الإعاقة في مسابقات الأندية والفرق على المستوى الاحترافي، والتنافس على ألقاب 22 بطولة بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الترفيهية والألعاب المتنوعة؛ التي تشهدها منطقة (SEF أرينا) وكافة المواقع في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض.
وحول حضوره لمتابعة منافسات وفعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، قال متعب بن أحمد (شاب من ذوي الإعاقة): "مشاركتي في حضور مباريات ومنافسات الكأس أمر أكثر من رائع بالنسبة لي، ومنحني شعوراً جميلاً؛ لأنني في وطني ومدينتي الرياض، ولم أسافر أو أجد أي مشقة في أن أشاهد أشهر الفرق والأندية وأمهر اللاعبين على مستوى العالم في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية، كما تم توفير جميع سبل الراحة والخدمات والمناطق الخاصة؛ التي تناسب ذوي الاحتياجات في كافة مرافق كأس العالم".
وأضاف: "شاهدت عدداً كبيراً من المباريات، وقمت بتشجيع فريق KS7 الذي أعشقه، والتقيت بعدد كبير من اللاعبين المشهورين، كما شاركت في مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تشهدها الفعاليات في البوليفارد، واستمتعت بالمنافسة في أجواء حماسية مثيرة، وأود أن أشكر دولتنا وحكومتنا الرشيدة على ما بذلته من جهود في التنظيم الاحترافي بمواصفات دولية لهذه الكأس العالمية، ودعمها الكبير والمتواصل لهذا المجال، الذي يجذب الكثير من شباب وشابات الوطن".
وأشار متعب إلى أنه من عشاق الألعاب الإلكترونية، ويمارسها باستمرار مع أقاربه وأصدقائه، مبيناً أنه يطمح إلى أن يشارك مستقبلاً في منافسات الرياضات الإلكترونية ليس على مستوى الهواية فقط؛ بل الدخول إلى مجال الاحتراف.
وتوفر كأس العالم للرياضات الإلكترونية الإمكانيات كافة لخدمة اللاعبين والجمهور المشارك من ذوي الإعاقة، بمساندة مرافق البطولة، حيث هُيئت لتتناسب مع المتطلبات الخاصة لمساعدة ذوي الإعاقة، وفتح المجال أمامهم للتنافس في المسابقات وحضور المباريات والاستمتاع بالفعاليات، إضافة إلى السماح للمرافقين بمساعدتهم، وكذلك أتاحت للحضور من ذوي الإعاقة الحصول على تذاكر مجانية للبطولات وأماكن المهرجانات المدفوعة عن طريق التسجيل من خلال رابط معين أو عن طريق تقديم بطاقة POD الخاصة بهم عند مدخل المكان.
ويأتي تقديم مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في حزمةٍ من التسهيلات لخدمة ذوي الإعاقة من اللاعبين والمشاركين في الكأس؛ تفعيلاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بهذه الفئة الغالية، بما يكفل لهم جميع حقوقهم، وتمكينهم وتذليل السبل وتخطي المصاعب التي يواجهونها.
كما تستضيف المؤسسة خلال فعاليات البطولة مجموعة من الأطفال ومنسوبي الجمعيات والمؤسسات الخيرية كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، تشمل إجراء جولة في المرافق الخاصة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وحضور منافسات البطولات الاحترافية، والاستمتاع بأجواء الكأس وكافة الفعاليات والأنشطة والعروض المصاحبة والمخصصة للجمهور في مختلف مناطق البوليفارد.