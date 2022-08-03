شباب الأهلي الإماراتي يضم مهاجم الهلال السابق عمر خريبين

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي السوري عمر خربين لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة قادمًا من مواطنه الوحدة.
ورحب خامس الدوري الإماراتي في الموسم الماضي عبر حسابه في "تويتر" بالدولي السوري الذي يمتدّ عقده مع الوحدة حتى 2025، دون ذكر قيمة الصفقة.
وقال النادي: "شركة شباب الأهلي لكرة القدم تتعاقد مع الدولي السوري عمر خريبين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الوحدة".
وسيكون شباب الأهلي النادي الإماراتي المحطة الثالثة للاعب في الملاعب الإماراتية، بعدما سبق له اللعب للظفرة أيضًا موسم 2016-2017.
وكانت التجربة الأهم لصاحب 28 عامًا مع الهلال السعودي الذي انتقل إلى صفوفه في 2017. فاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة كأس الملك مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، وكأس السوبر السعودي 2018.
وحصل عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.