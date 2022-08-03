شباب الأهلي الإماراتي يضم مهاجم الهلال السابق عمر خريبين

وكانت التجربة الأهم لصاحب 28 عامًا مع الهلال السعودي الذي انتقل إلى صفوفه في 2017. فاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة كأس الملك مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، وكأس السوبر السعودي 2018.