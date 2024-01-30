القادم من "الشباب".. "التعاون" يظفر بخدمات الأرجنتيني "جوانكا"

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، ضم المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من نادي الشباب.