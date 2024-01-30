القادم من "الشباب".. "التعاون" يظفر بخدمات الأرجنتيني "جوانكا"

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، ضم المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من نادي الشباب.
ونشر النادي بياناً مقتضباً عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قال فيه: "أتم مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب نادي الشباب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي".
وتابع البيان: "بدوره قدّم رئيس النادي شكره وتقديره لرئيس نادي الشباب محمد المنجم وكل منسوبي نادي الشباب على التعامل الراقي أثناء المفاوضات".
وانضم جوانكا البالغ من العمر 30 عاماً إلى صفوف الشباب في يوليو 2019 بعقد احترافي مدته 3 أعوام، قبل أن يمدد عقده موسماً إضافياً لينتهي 2025.