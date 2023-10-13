الأسترالي مارك ليشمان يتصدر منافسات الأفراد وفريقا ريبر وكرشرز يتشاركان المركز الأول في منافسات الفرق

وصرّح الأسترالي ليشمان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية منافسات اليوم الأول قائلاً: "كان الأمر صعباً جداً مع وجود الرياح، وكان من الرائع أن أتمكن من وضع الكرة باستمرار في منطقة المنتصف. لعبت بشكل جيد جداً اليوم ونجحت في تسجيل بعض الضربات القصيرة. أمر جيد أن تكون بدايتي بهذا الشكل وأرغب في أن أستمر بالقيام بما قدمته اليوم والتركيز على تسديد ضربات جيدة. ومن الصعب القيام بذلك بسبب الرياح، ولكني نشأت في مكان يمتلك أجواء مماثلة وأستمتع بهذا الأمر، وأعتقد بأنه لعب جزءاً كبيراً في نجاحي اليوم".