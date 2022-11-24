بعنوان "أطلق العنان لقوة كرة القدم".. جلسات حوارية بمنطقة البيت السعودي في الدوحة

وقالت هني ثلجية أول كابتن للمنتخب النسائي الفلسطيني لكرة القدم، في الجلسة: إن كأس العالم 2022 في قطر يقدم صورة إيجابية عن العرب وثقافتهم، وتراثهم، وتقاليدهم، وفنونهم، وشغفهم الكروي الذي يشاركون فيه العالم كله، مشيرة إلى أن فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني كان مفاجأة سارة للملايين حول العالم، ومنحهم القوة والأمل بأن كرة القدم يمكنها أن تُحدث التغيير، وتقرِّب الشعوب.