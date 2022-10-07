العدالة يُحقِّق أول انتصاراته بدوري روشن من بوابة الفيحاء

حقَّق فريق العدالة أول انتصاراته بدوري روشن بعد أن تغلب على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.
باغت أصحاب الضيافة ضيوفهم مبكرًا بافتتاح التسجيل قبل انقضاء الدقيقة الثانية على الانطلاقة عن طريق فواز الطريس، وذلك بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في الشباك معلنًا أول أهداف المباراة.
وفي مطلع الشوط الثاني أدرك الفيحاء التعادل عبر النيجيري أنتوني نو أكايمي من تسديدة جميلة من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة الـ54. ونجح البيروفي كريستوفر غونزاليس في وضع العدالة مجددًا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني برأسية جميلة بعد أن تابع عرضية رينالدو في شباك الفيحاء (65) من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع العدالة رصيده إلى 4 نقاط؛ احتل بها المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).