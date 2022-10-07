العدالة يُحقِّق أول انتصاراته بدوري روشن من بوابة الفيحاء

حقَّق فريق العدالة أول انتصاراته بدوري روشن بعد أن تغلب على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.