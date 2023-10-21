طائرة الأهلي تحلق في صدارة الممتاز.. والهلال يتجاوز النصر

واصل فريق الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الرابعة، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة .
واستطاع الهلال تجاوز النصر في قمة الجولة الرابعة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده 11 نقطة في المركز الثاني، فيما قفز الابتسام للمركز الثالث 10 نقاط، بعد فوزه المثير على الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وتمكن الخليج من عبور الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوط، واستطاع الاتحاد من كسب لقائه مع الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ونجح أبها من تخطي الصفا بثلاثة أشواط نظيفة.