طائرة الأهلي تحلق في صدارة الممتاز.. والهلال يتجاوز النصر

واستطاع الهلال تجاوز النصر في قمة الجولة الرابعة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده 11 نقطة في المركز الثاني، فيما قفز الابتسام للمركز الثالث 10 نقاط، بعد فوزه المثير على الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوط.