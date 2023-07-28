الألماني ماتياس يايسله مدربًا للأهلي لثلاث سنوات

أعلن النادي الأهلي العائد لدوري "روشن" السعودي للمحترفين اليوم الجمعة تعاقده مع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله لتدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل قادمًا من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وقال الأهلي في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم "تويتر": "أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الألماني ماتياس يايسله مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، بحضور الرئيس التنفيذي يزن الشريف".
ورحَّب الرئيس التنفيذي يزن الشريف بالمدرب الجديد لنادي الأهلي يايسله قائلاً: "نحن سعداء بانضمام ماتياس يايسله بكل ما يحمله من خبرات إلى نادي الأهلي"، مؤكدًا أنه قيمة وقامة كبيرة، وإضافة قوية، معتبرًا هذه الخطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الأداء، ولاسيما أن يايسله يعد من أفضل المدربين الشباب فـي العالـم، متمنين لـه التوفيق والنجاح في تلبية طموحات إدارة النـادي، وجماهيره.
وثمّن دور وزارة الرياضة في النقلة النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي؛ لما يمثله من أبعاد كبيرة، ستسهم في تكامل أطراف النجـاح لـوزارة الرياضة وحركتها التطويرية الكبيرة، كأحد القطاعات التي تحظى بأهمية عالية؛ لتحقيق مستهدفات رؤيـة السعودية 2030 الهادفة لبناء قطاع رياضي فعّـال، واقتصاد مزدهر، من خلال رفع مستويات الاحترافية لتحقيق التميز المنشود على صعيد القطاع الرياضي.
وأشاد بجهود مجلس إدارة شركة نادي الأهلي برئاسة الدكتور خالد العيسى التي أثمرت التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله للمنافسة على البطولات والألقاب خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد بدور "رابطة الدوري السعودي للمحترفين"، التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للـدوري علـى المـدى الطويـل، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي؛ ليكون ضمن أقـوى 10 دوريات في العالم.
ويأتي تعاقد الأهلي مع يايسله بعد انفصاله عن رد بول سالزبورغ النمساوي في وقت سابق اليوم.
وسيلتحق المدرب الألماني صاحب الـ(35 عامًا) بمعسكر الأهلي في النمسا لبدء العمل، واستغلال الوقت المتبقي لتحضير الفريق بدنيًّا وفنيًّا قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
يُذكر أن المدرب ماتياس يايسله سبق له قيادة فريق سالزبورج النمساوي منذ 2021، وقبلها درب فريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إضافة إلى إشرافه على تدريبات ليفيرنج، فريق الدرجة الثانية النمساوي بعد رحيل الدنماركي بو سفينسون إلى ماينز الألماني.
وفي سياق متصل، شارك النجم الجزائري رياض محرز في تدريبات الفريق مساء اليوم عقب انضمامه رسميًّا لصفوف الأهلي في عقد يمتد حتى 2027م.
وضم الأهلي في سوق الانتقالات الحالية كلاً من البرازيلي فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي، إضافة إلى الجناح الجزائري رياض محرز.