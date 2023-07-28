الألماني ماتياس يايسله مدربًا للأهلي لثلاث سنوات

ورحَّب الرئيس التنفيذي يزن الشريف بالمدرب الجديد لنادي الأهلي يايسله قائلاً: "نحن سعداء بانضمام ماتياس يايسله بكل ما يحمله من خبرات إلى نادي الأهلي"، مؤكدًا أنه قيمة وقامة كبيرة، وإضافة قوية، معتبرًا هذه الخطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الأداء، ولاسيما أن يايسله يعد من أفضل المدربين الشباب فـي العالـم، متمنين لـه التوفيق والنجاح في تلبية طموحات إدارة النـادي، وجماهيره.