الرياض.. المحطة الأخيرة لبطولة قفز الحواجز العالمية ودوري الأبطال العالمي

وأفرد موقع البطولة على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" مساحة واسعة للحديث عن الرياض وتفاصيلها، كان من أبرزها أن "عشاق قفز الحواجز يترقبون بفارغ الصبر الفصل القادم المثير في الرياض، وكتب "كل الأنظار ستتوجه للرياض النابضة بالحياة، حيث تعرض هذه المدينة العالمية حقًا، مزيجًا من التاريخ والحداثة، وتعد بأن تكون مضيفًا استثنائيًا للجولة الختامية لبطولة 2023".