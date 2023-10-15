الرياض.. المحطة الأخيرة لبطولة قفز الحواجز العالمية ودوري الأبطال العالمي

تقرر أن تكون العاصمة السعودية الرياض المحطة الـ 15 والأخيرة التي تستضيف الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، حيث تقام منافساتها بين الـ 26 وحتى الـ 28 من أكتوبر الجاري.
وستقام البطولة في الأرض الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي، حيث بدأت شركة رياضة الفروسية للفعاليات والمملوكة بالكامل للاتحاد السعودي للفروسية بالعمل على تجهيز الموقع وبناء كافة المرافق التي يتطلبها استضافة بطولة عالمية بهذا الحجم.
وسيشهد مقر البطولة إنشاء قرية للفعاليات المصاحبة والتي يتناسب مع كافة أفراد العائلة، بالإضافة إلى المطاعم ومناطق الترفيه.
وتعد جولة لونجين سلسلة دولية مرموقة لقفز الحواجز تضم أفضل رياضيي الفروسية في العالم الذين يتنافسون في مواقع مميزة حول العالم.
وكانت الرياض قد استضافت العام الماضي الجولة الختامية من جولات لونجين العالمية، بمشاركة الفرسان النخب العالميين ضمن المصنفين الـ 30 الأوائل وفق الاتحاد الدولي للفروسية.
وأفرد موقع البطولة على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" مساحة واسعة للحديث عن الرياض وتفاصيلها، كان من أبرزها أن "عشاق قفز الحواجز يترقبون بفارغ الصبر الفصل القادم المثير في الرياض، وكتب "كل الأنظار ستتوجه للرياض النابضة بالحياة، حيث تعرض هذه المدينة العالمية حقًا، مزيجًا من التاريخ والحداثة، وتعد بأن تكون مضيفًا استثنائيًا للجولة الختامية لبطولة 2023".