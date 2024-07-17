لاعبا توتنهام هوتسبير الإنجليزي لا يزالان على رادار الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية عن استهداف صانعي الصفقات في الدوري السعودي، التعاقد مع لاعبين بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما أشار إليه موقع "Givemesport": "فإن صانعي الصفقات بالسعودية لا يزالون يرغبون في ضم "ريتشارليسون" نجم توتنهام هوتسبير؛ حيث أبدى كل من الاتحاد والقادسية اهتمامها باللاعب البرازيلي الدولي.
وقال ذات الموقع: إن السعوديين على استعداد بالفعل لدفع ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني، مؤكدًا أن إدارة توتنهام تستعدّ الآن لتلقي العروض للاعب.
وأفاد الموقع أيضًا بأن الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" يعدّ هدفًا لأندية الدوري السعودي، ولكن لا توجد فرصة لقائد توتنهام أن يباع هذا الصيف.
وشدد الموقع على أن الكوري الجنوبي الذي استبعد اللعب بالسعودية سابقًا، لا يزال على رادار النادي الأهلي السعودي.
وذكر الموقع في تقريره أن مسؤولي النادي الإنجليزي سيقومون بتفعيل تمديد عقد "سون" لمدة عام واحد؛ مما يبقيه في النادي حتى عام 2026.