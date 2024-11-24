الفائزون بجوائز المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم 2023-2024.. "ماجد عبدالله" و"الهلال" في المركز الأول

من ناحية أخرى، وضمن فقرات الحفل جرى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الاتحاد وكل من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، واتفاقية ثانية جمعت الاتحاد وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية هدية عالم، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تعزيز شراكة الاتحاد مع مختلف الجهات؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة والتي تصب في مصلحة المجتمع والمستفيدين من تلك الجهات تحديدًا.