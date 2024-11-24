الفائزون بجوائز المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم 2023-2024.. "ماجد عبدالله" و"الهلال" في المركز الأول

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الفائزين بجوائز المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الأحد بمدينة الرياض، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي، ورئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله.
وحصد نادي "الهلال" المركز الأول في جائزة المسؤولية الاجتماعية لموسم 2023-2024، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف ريال، فيما حصد نادي "الباطن" جائزة المركز الثاني وقيمتها 400 ألف دولار، بينما حقق نادي "التعاون" المركز الثالث وجائزة قيمتها 300 ألف ريال، وحصد نادي "العدالة" جائزة المركز الرابع وقدرها 200 ألف ريال، فيما حقق نادي "الفتح" المركز الخامس وجائزة قدرها 100 ألف ريال.
وحقق الكابتن ماجد عبدالله المركز الأول في جائزة نجوم المسؤولية الاجتماعية لموسم 2023-2024 والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال، فيما حصد الكابتن محمد عبدالجواد جائزة المركز الثاني وقيمتها 75 ألف ريال.
وحصد نادي "الرائد" المركز الأول عن الربع الثالث من جائزة المسؤولية الاجتماعية الدورية لموسم 2023-2024 وقيمتها 200 ألف ريال، فيما حقق نادي "القادسية" المركز الثاني عن الفترة ذاتها وجائزة قيمتها 100 ألف ريال، بينما حقق نادي "الروضة" جائزة المركز الثالث وقيمتها 50 ألف ريال.
وتخضع جوائز المسؤولية الاجتماعية في مسار الأندية أو مسار اللاعبين لمعايير محددة من لجنة المسؤولية الاجتماعية تعمم في كل موسم رياضي على الأندية، ويتم شرحها عبر ورش العمل المختلفة، كما يناط تحكيم تلك الجوائز بمختصين من أهل الخبرة والمعرفة في مجال تقييم مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وشهد حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية تكريم مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية على دعم مبادرة اتفاقية الخير، والتي اشتملت على 9 مشاريع بقيمة 20 مليون ريال سعودي.
كما تم خلال الحفل تكريم الشاب يزن سيفين والذي يستعد للمشاركة لقيادة الفريق السعودي المشارك في مهرجان اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لذوي الإعاقة في عمان.
وأقيمت على هامش حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية جلسة حوارية بعنوان "الأندية والمجتمع"، أدارها الإعلامي تركي الشديد، وشارك فيها كل من المستشارين في مجال المسؤولية الاجتماعية والتسويق: الدكتور طلال المغربي، الأستاذ فيصل اليوسف والأستاذ فادي الرابغي، حيث تم خلال الجلسة مناقشة فرصة التحسين الممكنة لأفضل الممارسات في المسؤولية الاجتماعية.
من ناحية أخرى، وضمن فقرات الحفل جرى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الاتحاد وكل من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، واتفاقية ثانية جمعت الاتحاد وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية هدية عالم، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تعزيز شراكة الاتحاد مع مختلف الجهات؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة والتي تصب في مصلحة المجتمع والمستفيدين من تلك الجهات تحديدًا.