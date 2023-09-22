"سانتو" يغادر المؤتمر الصحفي غاضباً بعد سؤاله عن مستقبل عبدالرحمن العبود

وقام مدرب الاتحاد، البرتغالي بمغادرة قاعة المؤتمرات الصحفية عقب سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن مستقبل عبدالرحمن العبود مع الاتحاد، قبل أن يعود مرة أخرى ويكمل المؤتمر الصحفي.