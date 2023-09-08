البرازيلي إياغو سانتوس يلوم جماهير الشباب: أنتم لا تعرفون الحقيقة ولا يصح الإساءة لعائلتي!

وأوضح سانتوس، مدافع الشباب في بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي على منصة (أكس) موقفه لجماهير الشباب قائلاً: "أردت أن أوضح التطورات الأخيرة بشأن وضعي مع الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية، فمن المهم بالنسبة لي أن تفهموا ما حدث، وكيف تعاملت مع الموقف".