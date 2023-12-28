على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.. مواجهة تاريخية تجمع غلطة سراي وفنربخشة

وتأتي استضافة مباراة كأس السوبر التركي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتكون ضمن أهم الأحداث التي يستضيفها الموسم، وتحظى بمتابعة عالمية، إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليّات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق.