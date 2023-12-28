رياضة
على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.. مواجهة تاريخية تجمع غلطة سراي وفنربخشة
لحساب نهائي كأس السوبر التركي 2023
قمة منتظرة تشهدها العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الجمعة، في مواجهة تاريخية بين قطبي الكرة التركية غلطة سراي وفنربخشة، لحساب نهائي كأس السوبر التركي 2023، الجمعة، على ملعب الأول بارك.
وتأتي استضافة ورعاية السوبر التركي، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، ومن المقرر أن يتم تنظيم عدد من الفعاليّات والأنشطة المصاحبة للمباراة، بمشاركة فنان تركي عالمي.
وتأتي استضافة مباراة كأس السوبر التركي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتكون ضمن أهم الأحداث التي يستضيفها الموسم، وتحظى بمتابعة عالمية، إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليّات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق.