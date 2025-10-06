بحضور "المسحل".. وزير الرياضة "الفيصل" يحضر مران الأخضر

شهد مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جدة، اليوم (الاثنين)، حضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في استمرار لاهتمامه المعتاد والدائم بمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.