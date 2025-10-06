بحضور "المسحل".. وزير الرياضة "الفيصل" يحضر مران الأخضر

شهد مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جدة، اليوم (الاثنين)، حضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في استمرار لاهتمامه المعتاد والدائم بمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
والتقى الفيصل بالجهازين الإداري والفني بقيادة الفرنسي إيرفي رينارد، إضافة إلى اللاعبين، من أجل شحذ هممهم في المنعطف الأخير والحاسم من رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".
وسيخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 مباراتين؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم (الأربعاء) المقبل، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم 14 أكتوبر الجاري، وستقام المباراتان على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.