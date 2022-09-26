في ختام معسكر إسبانيا.. الأخضر يواجه أمريكا

يسعى المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحسين أدائه عندما يلاقي نظيره الأميركي -غداً الثلاثاء - في مباراة دولية ودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.