في ختام معسكر إسبانيا.. الأخضر يواجه أمريكا

يسعى المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحسين أدائه عندما يلاقي نظيره الأميركي -غداً الثلاثاء - في مباراة دولية ودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في مجموعة ثانية تضم منتخبات إنجلترا وويلز وإيران.
وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع الأكوادور سلباً الجمعة، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.
وسبق للمنتخبين السعودي والأمريكي أن تقابلَا 6 مرات، منها مباراتان في كأس القارات و4 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأمريكي في ثلاث وتعادلا مرة واحدة.