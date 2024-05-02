بحضور "بن جلوي".. فيصل الحسين يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التقى، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية بأعضاء المنظمة الإنسانية للتايكوندو بمركز الإعداد الأولمبي بالعاصمة الأردنية عمان.
والذي يضم الأمير فهد بن جلوي والدكتور تشونغ وون تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وريكاردو فركاري، رئيس الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، وجاسم كانسو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وريتشارد بارنور، وجيونغ كانغ سيو، الأمين العام للاتحاد الدولي للتايكوندو.
ورحب الأمير فيصل بن الحسين بالوفد الذي يزور الأردن للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه المنظمة الإنسانية للتايكوندو خلال الفترة من 1 ـ 3 مايو الجاري.
وأعرب ابن الحسين عن تقديره لجهود المنظمة عبر اتحاداتهم ومؤسساتهم الرياضية في دعم اللاجئين ومساعدة الأطفال من خلال ممارسة الرياضة في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين.
وقدمت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد شرحاً حول توجهات اللجنة الأولمبية الأردنية ودور قسم لاعبي الأداء العالي ومركز الإعداد الأولمبي في تحقيق الإنجازات.
من جهة أخرى حضر الأمير فهد بن جلوي عضو مجلس أمناء المنظمة الإنسانية للتايكوندو الاجتماع الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان تم من خلاله مناقشة آخر تطورات عمل المنظمة، ومشاريعها المستقبلية في خدمة الرياضيين.