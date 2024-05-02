بحضور "بن جلوي".. فيصل الحسين يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التقى، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية بأعضاء المنظمة الإنسانية للتايكوندو بمركز الإعداد الأولمبي بالعاصمة الأردنية عمان.