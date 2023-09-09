"الحزامي" يتوِّج الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة صعود الهضبة في الطائف

وأضاف: "في هذه الأجواء الرائعة التي تتميز بها محافظة الطائف عشنا سوية تجربة ممتعة ومثيرة؛ فالأداء الذي شاهدناه خلال هذه الجولة كان مذهلاً. وفي نهاية هذه الرحلة الملهمة نحن نفتخر بكل من شارك في هذه البطولة، فائزًا أو لم يحالفه التوفيق؛ فبطولاتنا ليست مجرد سباقات وتصنيفات، بل هي منصة تجمع بين الأبطال والمتنافسين من جميع أنحاء السعودية؛ لتتجلى فيها الروح الرياضية الحقيقية، وتعزز روح المنافسة والتواصل الإيجابي بين المشاركين. فخالص تمنياتنا للفائزين بمزيد من النجاحات والانتصارات في المستقبل، وتمنياتنا أيضًا بحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام".