"الحزامي" يتوِّج الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة صعود الهضبة في الطائف

توَّج سطام بن عبداللطيف الحزامي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مساء اليوم، بحضور عدد من المختصين، الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة صعود الهضبة ضمن منافسات بطولة السعودية، التي اختتمت منافساتها اليوم في عقبة المحمدية بمنطقة الشفا بمحافظة الطائف.
وأُقيمت منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) للبطولة في محافظة الطائف على مدار يومين، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف، وذلك بمشاركة 98 متسابقًا من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، منهم 7 متسابقات، تنافسوا على مسار يبلغ طوله 4.2 كم، ويتضمن 30 منعطفًا بين البداية والنهاية.
وأعرب سطام الحزامي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن فخره بالنجاح الذي حققته البطولة، والمستويات الرائعة التي قدمها المشاركون كافة.. وقدَّم تهانيه للفائزين في جميع الفئات.
وقال سطام: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أسهم في نجاح هذه الجولة، ونجاح البطولة بشكل عام، وأخص بالشكر محافظة الطائف، والجهات المشاركة، وأُعرب عن شكري لفريق العمل في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذين تفانوا في تأدية دورهم، وسخروا كل خبراتهم وإمكاناتهم من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح".
وأضاف: "في هذه الأجواء الرائعة التي تتميز بها محافظة الطائف عشنا سوية تجربة ممتعة ومثيرة؛ فالأداء الذي شاهدناه خلال هذه الجولة كان مذهلاً. وفي نهاية هذه الرحلة الملهمة نحن نفتخر بكل من شارك في هذه البطولة، فائزًا أو لم يحالفه التوفيق؛ فبطولاتنا ليست مجرد سباقات وتصنيفات، بل هي منصة تجمع بين الأبطال والمتنافسين من جميع أنحاء السعودية؛ لتتجلى فيها الروح الرياضية الحقيقية، وتعزز روح المنافسة والتواصل الإيجابي بين المشاركين. فخالص تمنياتنا للفائزين بمزيد من النجاحات والانتصارات في المستقبل، وتمنياتنا أيضًا بحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام".
وتصدَّر السائق هشام أمير النجار الترتيب العام للجولة محققًا المركز الأول، تلاه جان لحود في المركز الثاني، وجاء فادي يوسف حماده في المركز الثالث.
وفي ترتيب الفئات تصدر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان بن سعيد أبوناب، وياسمين عماد السيد. أما فئة G2 فجاء حمزة عبدالله باخشب في المركز الأول أمام علي بن محمد الخضير وسلطان حمدي. وفي فئة G3 تصدر أحمد محمد جان خوت ترتيب الفئة أمام سيف مضحي منصور وعبدالعزيز عبدالرحمن الرميح. وفي منافسات فئة G4 حقق ربيع مؤيد الأعور المركز الأول، تلاه سلطان ثامر كايلو وفلاح الجرباء. وتصدر جان لحود ترتيب فئة G5 أمام فيصل سفيان القباني ومعاذ محمد الزهراوي. كما تصدر هشام أمير النجار ترتيب فئة G6، وتلاه فادي يوسف حمادة وأمير هشام النجار.
أما في كأس السيدات فقد ظفرت بالمركز الأول جالة فيصل آل غالب أمام ريم ثامر العبود، وهديل مالك خان.
وتم تكريم الداعمين والمشاركين في تنظيم السباق، والفائزين في الترتيب العام، والفائزين والفائزات في فئاته المختلفة.