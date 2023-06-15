"أخضر الناشئين" ينشد الفوز خلال افتتاح مبارياته بكأس آسيا في تايلاند

يتطلع المنتخب السعودي للناشئين لتحقيق بداية قوية عندما يتواجه مع أستراليا يوم الجمعة على ملعب مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.