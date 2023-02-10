"أسراج" تفوز بكأس اليابان.. و"ميلودي" يتوّج بتحدي نادي سباقات الخيل

وتراجعت "شجوى" في الشوط الكبير إلى المركز الثاني، بينما حلّت "روجي آت نور" ثالثة، وعقب السباق سلّم كازوتاكا كاواهارا نائب السفير الياباني بالرياض، الكأس لمدرب الفرس نايف المنديل، والخيّال أصيل السرحاني، وجائزة السباق المقدّرة بـ165 ألف ريال.