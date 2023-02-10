"أسراج" تفوز بكأس اليابان.. و"ميلودي" يتوّج بتحدي نادي سباقات الخيل

صادقت فرس الخمس سنوات "أسراج"، للأمير عبد العزيز بن فهد، الترشيحات وفازت بكأس اليابان "الفئة الثالثة" في نسختها الـ24، مختتمة أمسية الحفل الـ95 من موسم السباقات، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية.
وتفصيلاً، خاضت "أسراج" منافسة قوية مع المحلية "شجوى" التي تقدّمت بفارق رقبة، لكن نتيجتها ألغيت بسبب خطأ فنيّ وقع فيه الخيّال محمد الدهام وقطعت مسافة 1600 متر بزمن 1:39.55 دقيقة.
وتراجعت "شجوى" في الشوط الكبير إلى المركز الثاني، بينما حلّت "روجي آت نور" ثالثة، وعقب السباق سلّم كازوتاكا كاواهارا نائب السفير الياباني بالرياض، الكأس لمدرب الفرس نايف المنديل، والخيّال أصيل السرحاني، وجائزة السباق المقدّرة بـ165 ألف ريال.
وتُوّج زياد المقرن، الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل، الجواد "ميلودي أوف لايف" دارك آنجل لإسطبل عاديات القائد، بكأس تحدّي نادي سباقات الخيل، والذي حقّقه في الشوط العاشر تحت قيادة الخيّال عبد الله الخميس على مسافة 1400 متر.
وقطع "ميلودي" مضمار السباق في زمن 1:26.56 دقيقة وبفارق أنف عن الوصيف "مورانو" وخيّاله محمد الشريماء، وقد تسلّم الكأس المدرب ممدوح العلي، والجائزة 150 ألف ريال.