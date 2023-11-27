"الدرعية" تستضيف حفل العشاء الرسمي لدورة الألعاب السعودية 2023

رحّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، بضيوف المملكة من رؤساء الاتحادات واللجان الأولمبية الدولية والقارية والمحلية وقيادات الحركة الرياضية من حول العالم، في حفل العشاء الرسمي للنسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، والذي أقيم في مطل البجيري، في قلب منطقة الدرعية التاريخية، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير الدورة، والأميرة دليل بنت نهار، نائب مدير الدورة، وأعضاء اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورؤساء الاتحادات الرياضية السعودية والدولية وضيوف الدورة.