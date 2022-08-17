الملاكمان "أوسيك" و"جوشوا" يؤكدان أن نزال البحر الأحمر سيكون تاريخيًّا بكل المقاييس

ويتطلّع الأوكراني أوسيك إلى تأكيد تفوقه بعد فوزه على جوشوا في المواجهة الأولى التي جرت في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج؛ حيث يهدف أوسيك إلى المحافظة على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO عندما يواجه الخصم نفسه الذي انتزع تلك الألقاب منه في المواجهة الأولى، كما سيحصل الفائز على لقب إضافي، وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع، فيما يسعى البريطاني جوشوا إلى استعادة ألقابه مجددًا في المملكة؛ حيث سبق له أن فعل ذلك عام 2019، عندما تغلّب على المكسيكي آندي رويز جونيور في الدرعية.