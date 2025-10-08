99 لاعبًا يشاركون في صناعة المتعة.. الأرقام تكشف تألق النجوم في دوري روشن بعد 4 جولات

وجاءت عودة البرازيلي ماركوس ليوناردو كأحد أبرز مشاهد الجولة الماضية، إذ رد على المشككين بثنائية رائعة في ظهوره الأول بعد استبعاده من القائمة المحلية، مؤكدًا قيمته الفنية كقناص لا يعرف التراجع. ورغم تألقه، فإن معدل التهديف الأفضل كان من نصيب مهاجم القادسية عبد الله آل سالم الذي أحرز هدفًا حاسمًا خلال 25 دقيقة فقط، قاد به فريقه للبقاء بين الأربعة الكبار.