99 لاعبًا يشاركون في صناعة المتعة.. الأرقام تكشف تألق النجوم في دوري روشن بعد 4 جولات

شهدت الجولات الأربع الأولى من دوري روشن السعودي 2025–2026 تألق 99 لاعبًا أسهموا في تسجيل الأهداف وصناعتها، لتتجسد المتعة الهجومية في موسم حافل بالإثارة والتنافس.
وجاءت عودة البرازيلي ماركوس ليوناردو كأحد أبرز مشاهد الجولة الماضية، إذ رد على المشككين بثنائية رائعة في ظهوره الأول بعد استبعاده من القائمة المحلية، مؤكدًا قيمته الفنية كقناص لا يعرف التراجع. ورغم تألقه، فإن معدل التهديف الأفضل كان من نصيب مهاجم القادسية عبد الله آل سالم الذي أحرز هدفًا حاسمًا خلال 25 دقيقة فقط، قاد به فريقه للبقاء بين الأربعة الكبار.
ومع مرور أربع جولات، يتصدر ثنائي النصر كينغسلي كومان وجواو فيليكس قائمة الأكثر تأثيرًا، بخمسة أهداف أو أكثر لكل منهما. ويأتي البرازيلي مالكوم من الهلال كأفضلهم معدلًا بمساهمته في خمسة أهداف (3 تسجيل و2 صناعة) خلال ثلاث مباريات فقط قبل تعرضه للإصابة، فيما يبرز خالد الغنام كأفضل ممثل للموهبة السعودية بثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين بقميص الاتفاق، بمعدل مساهمة كل 48 دقيقة.
أما الفرنسي كومان فقد ترك بصمة استثنائية، إذ ساهم في نصف أهداف النصر الـ14 بين تسجيل وصناعة، وكان أبرزها تمريراته الحاسمة لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو وساديو ماني في انتصارات الفريق الكبرى. من جانبه، واصل فيلكس تألقه بخمسة أهداف وتمريرة حاسمة منذ ظهوره الأول، بعدما دوّن اسمه في التاريخ كأول لاعب يسجل "هاتريك" في مباراته الافتتاحية بالدوري.
وفي الهلال، استعاد مالكوم بريقه بثنائية أمام الأهلي وهدف أمام الرياض، فيما واصل التعاون تألقه بفضل الغامبي موسى بارو الذي أسهم وحده بخمسة من أصل ثمانية أهداف فريقه، مؤكّدًا أن طموحات التعاون هذا الموسم تتجاوز التوقعات.
بهذا، تبدو ملامح المنافسة أكثر اشتعالًا، حيث تتقاطع الأسماء العالمية مع المواهب السعودية في رسم لوحة هجومية تعكس قوة دوري روشن وتنوّع نجومه.