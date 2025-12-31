الربيعي بعد فوز الهلال: دعم الجماهير دافع كبير.. وجاهز بدنيًا بفضل التمارين والاستشفاء

وكان الهلال قد فاز بنتيجة 3-1 على مضيفه الخلود، في لقاء أُقيم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا الضغط على المتصدر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.