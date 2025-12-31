الربيعي بعد فوز الهلال: دعم الجماهير دافع كبير.. وجاهز بدنيًا بفضل التمارين والاستشفاء

ثمّن محمد الربيعي، لاعب نادي الهلال، دعم جماهير فريقه، مؤكدًا أن مساندتهم تمثل دافعًا كبيرًا للاستمرار وتقديم الأفضل داخل الملعب.
وقال الربيعي في تصريحات لقناة “ثمانية”: “ألف مبروك لجماهير الهلال، حبهم لنا من الله، والحمد لله نعمل بشكل جيد في التمارين، ونركّز كثيرًا على جانب الاستشفاء”.
وأشار إلى عودته للمشاركة بعد فترة انقطاع، مؤكدًا جاهزيته البدنية والفنية، وأضاف: “الحمد لله نتمرّن بجدية، ونحرص على التمارين المنتظمة والاستشفاء، وهذا ساعدني على استعادة لياقتي والعودة لأجواء المباريات وتقديم مستوى مرضٍ”.
وكان الهلال قد فاز بنتيجة 3-1 على مضيفه الخلود، في لقاء أُقيم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا الضغط على المتصدر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.