مدرب الأرجنتين "سكالوني": أتمنى أن يُتَوج "ميسي" باللقب أمام فرنسا

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أن مباراة نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022" أمام المنتخب الفرنسي، الأحد، ستكون أكثر بكثير من مجرد مواجهة بين النجوم.
وقال "سكالوني" البالغ من العمر 44 عامًا: "الأرجنتين ستواجه فرنسا، وليس ليونيل ميسي ضد كيليان مبابي، كل لاعب سيكون قادرًا على تشكيل المباراة النهائية، ستكون عبارة عن مجهود جماعي، وليس فرديًّا".
ويرى المدرب الأرجنتيني أن فريقه مستعد بشكل جيد للمباراة مع حامل اللقب.
وتابع سكالوني: "لدينا خطتنا للمباراة، وهي مهمة للغاية بالنسبة لنا. نعرف كيف نهاجمهم، نعرف نقاط قوتهم، سنحاول عدم الوصول لركلات الترجيح. ولكن إذا حدث هذا، سنحاول اختيار أفضل المنفذين لهذه الركلات".
وتمنى "سكالوني" أن يتوج ميسي باللقب لأن هذه المباراة ستكون على الأرجح الأخيرة التي يخوضها اللاعب في كأس العالم.
واختتم: "نتمنى أن يكون قادرًا على حمل الكأس في هذه المباراة الأخيرة".