مدرب الأرجنتين "سكالوني": أتمنى أن يُتَوج "ميسي" باللقب أمام فرنسا

وقال "سكالوني" البالغ من العمر 44 عامًا: "الأرجنتين ستواجه فرنسا، وليس ليونيل ميسي ضد كيليان مبابي، كل لاعب سيكون قادرًا على تشكيل المباراة النهائية، ستكون عبارة عن مجهود جماعي، وليس فرديًّا".