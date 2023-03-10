مضر يُتوَّج بطلاً لكأس الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة

وكان مضر قد تصدر المجموعة الثالثة، فيما تصدَّر النور المجموعة الثانية؛ ليتأهلا إلى نصف النهائي برفقة الجبيل متصدر المجموعة الأولى وعفيف متصدر المجموعة الرابعة، قبل أن يفوز مضر على عفيف بركلات الترجيح في نصف النهائي الذي شهد فوز النور على الجبيل بهدف نظيف.