ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة الأردن

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت برنامجه التدريبي ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في محافظة الأحساء استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.